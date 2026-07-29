Raebareli News: फांसी से लटकता मिला नव विवाहिता का शव, हत्या का आरोप
Raebareli News: अमेठी जिले के जायस कोतवाली क्षेत्र में एक नव विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। 18 वर्षीय नीतू की शादी 8 महीने पहले हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
Raebareli News: रायबरेली संवाददाता। अमेठी जिले के जायस कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय एक नव विवाहिता का कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी के सहारे पंखे के हुक से शव लटक रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने महिला की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया गया है। क्षेत्र के मुबारकपुर मुखतिया गांव के रहने वाले बसंत की 18 वर्षीय पत्नी नीतू की शादी बीती 8 में को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति महाराष्ट्र में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए चला गया।
घर पर विवाहिता और अन्य परिवार के सदस्य रहते थे। बुधवार सुबह कमरे के अंदर साड़ी के सहारे पंखे के हुक से नव विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटक रहा था। सुबह विवाहिता के ना उठने पर घर वालों ने खिड़की से देखा तो विवाहिता का फांसी से नीचे लटक रहा है और उसके पैर जमीन से छू रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सूचना मृतका के मायके वालों को दी। मृतका का मायका डीह थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मजरे रोखा गांव में है। सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने बेटी की हत्या कर फांसी से शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं जायस कोतवाली पुलिस इसे खुदकुशी ठहराने में जुटी है। इस पर परिजनों ने पुलिस के प्रति नाराजगी भी जताई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नव विवाहिता की मौत हत्या या खुदकुशी के बीच उलझी जायस कोतवाली पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जायस कोतवाली प्रभारी अमरेंद्र सिंह का कहना है की विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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