Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Raebareli News: जिले के 29 मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस पर लगेगा ताला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

Raebareli News: रायबरेली में प्रशासन ने सराय अधिनियम 1867 के तहत पंजीकरण न कराने वाले 29 होटल, लॉज और गेस्ट हाउस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बछरावां क्षेत्र के सात प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई सराय अधिनियम की धारा-5 के तहत की गई है, जिससे संचालकों में हड़कंप मचा है।

Raebareli News: जिले के 29 मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस पर लगेगा ताला

Raebareli News: रायबरेली। सराय अधिनियम 1867 के तहत पंजीकरण न कराने वाले जिले के कुल 29 होटल, लॉज, मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी पत्र में बछरावां क्षेत्र के सात प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद कराते हुए कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई सराय अधिनियम की धारा-5 के तहत की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद कराने और कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे संबंधित होटल-रेस्टोरेंट और लॉज संचालकों में हड़कंप मचा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Raebareli News Raebareli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।