Raebareli News: आवारा मवेशियों के कारण लोग परेशान
Raebareli News: डीह क्षेत्र में आवारा मवेशियों की समस्या से किसान परेशान हैं। गड़वा, कचनावा और अन्य गांवों में फसल बचाने के लिए किसान रात-रात भर खेतों में तैनात रहते हैं। इससे उन्हें सर्पदंश जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है।
Raebareli News: डीह। क्षेत्र में आवारा मवेशियों के कारण लोगों की नींद हराम हो गई है। गड़वा, कचनावा, टेकारी दादू, टेकारी सहन, पूरब नायन आदि गांवों में आवारा मवेशियों के कारण लोग दिन रात फसल बचाने के लिए खेत पर तैनात रहते हैं। देर रात फसल बचाने के लिए खेतों की ओर जाने में सर्पदंश समेत अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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