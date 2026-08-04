Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Raebareli News: आवारा मवेशियों के कारण लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

Raebareli News: डीह क्षेत्र में आवारा मवेशियों की समस्या से किसान परेशान हैं। गड़वा, कचनावा और अन्य गांवों में फसल बचाने के लिए किसान रात-रात भर खेतों में तैनात रहते हैं। इससे उन्हें सर्पदंश जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है।

Raebareli News: आवारा मवेशियों के कारण लोग परेशान

Raebareli News: डीह। क्षेत्र में आवारा मवेशियों के कारण लोगों की नींद हराम हो गई है। गड़वा, कचनावा, टेकारी दादू, टेकारी सहन, पूरब नायन आदि गांवों में आवारा मवेशियों के कारण लोग दिन रात फसल बचाने के लिए खेत पर तैनात रहते हैं। देर रात फसल बचाने के लिए खेतों की ओर जाने में सर्पदंश समेत अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Raebareli News Raebareli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।