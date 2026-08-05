Raebareli News: बाइक की टक्कर से युवक की मौत
Raebareli News: महराजगंज में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर घायल हुए। घटना चंदापुर थाना क्षेत्र में हुई। मृतक रवि (17) का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे गांव में मातम का माहौल है।
Raebareli News: महराजगंज संवाददाता। तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार की टक्कर से तीन युवक गंभीर घायल हो गए वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। सीएचसी अमांवा से रेफर तीनों गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है। इस दु:खद हादसे से गांव में मातम छाया हुआ है। चंदापुर थाना क्षेत्र के पूरे दौलत मंजरे समरहदा गांव निवासी रवि (17) पुत्र रामखेलावन, छोटे भाई रविंदे व गांव के ही राममिलन (35) पुत्र दुलारे तथा शिवशंकर (18) पुत्र गंगाराम महराजगंज निगोंहा मार्ग पर गांव के पास पटरी के किनारे खड़े थे तभी तेज रफ़्तार बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर युवकों को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि रवि की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ में खड़ा छोटा भाई व गांव के दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन सीएचसी अमावा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत रवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद तीनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना करने वाली बाइक को पुलिस ने मौके से कब्जे में ले लिया है। मृतक रवि की 6 बहनें सलोनी, शालिनी, मोहिनी, मानसी, निहांसी, अंजू एवं माता पिता का हादसे के बाद से रो रोकर बुरा हाल है। चंदापुर थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर बाइक व बाइक चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
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