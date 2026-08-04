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Raebareli News: गंगा में जलकुंभी में फंसे दो शव मिलने से सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: सरदारगंज के बैरुवा घाट पर मंगलवार शाम गंगा नदी में जलकुंभी के बीच दो शव मिले। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया, लेकिन शवों की पहचान नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि यह एक महिला और एक पुरुष के शव हो सकते हैं। कोतवाल ने बताया कि शव फतेहपुर जनपद की सीमा में हैं।

Raebareli News: गंगा में जलकुंभी में फंसे दो शव मिलने से सनसनी

Raebareli News: सरेनी संवाददाता। थाना क्षेत्र के सरदारगंज मजरे बैरुवा घाट स्थित नवनिर्मित गंगा पुल के अंतिम छोर पर मंगलवार शाम गंगा नदी में जलकुंभी के बीच दो शव दिखाई देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों शव जलकुंभी में फंसे हुए थे, जिससे उनकी स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी। ग्रामीणों का अनुमान है कि शव एक महिला और एक पुरुष के हो सकते हैं, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाल रमेश चंद्र यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

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इसी दौरान अंधेरा होने के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण नाविकों और गोताखोरों को मौके पर नहीं बुलाया जा सका। देर शाम तक दोनों शव गंगा नदी में जलकुंभी के बीच फंसे रहे। कोतवाल रमेश चंद्र यादव ने बताया कि शव फतेहपुर जनपद की सीमा में हैं। सूचना पर हुसैनगंज थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। चूंकि घटनास्थल फतेहपुर जिले के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए शवों को बाहर निकालने और आगे की कानूनी कार्रवाई वहीं की पुलिस करेगी।

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