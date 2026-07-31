Raebareli News: तेज हवा और बारिश से रात भर बत्ती गुल, पांच लाख लोगों ने झेला दर्द

Raebareli News: रायबरेली संवाददाता । देर रात तेज हवा के साथ बारिश ने फिर बिजली उड़ा दी है। इससे शहर से लेकर गांवों तक गुरुवार की रात भर लोग जगराता करते रहे। उमस भरी गर्मी में 12 घंटे से ज्यादा बिजली गायब रही। इससे करीब 300 गांव की 5 लाख से ज्यादा आबादी परेशान हो गई। बारिश के बाद बिजली गुल होने से जिले के 300 गांवों में हाहाकार मच गया। इससे शहर से लेकर गांव तक की करीब पांच लाख की आबादी अंधेर में रही। ग्रामीण इलाकों में जगतपुर, कटघर और गदागंज समेत पांच उपकेंद्रों पर ज्यादा कटौती हो रही है। कई इलाकों में आलम ये है कि इतनी कटौती हो रही है रात भर सोना मुश्किल हो गया है।

इससे लोग मच्छरों के बीच इस भीषण गर्मी में टहलकर रात बिताने को मजबूर हैं । इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने लोगों का पसीना छुड़ा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आम आदमी बेहाल है। 24 घंटे में आठ घंटे की कटौती तो रहती ही है। इससे लोग परेशान हैं। सबसे अधिक दिक्कत रात की कटौती में रहती है।शासन के सख्त निर्देशों और निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावों के विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग की मनमानी कार्यशैली चरम पर है। प्रदेश सरकार जहां शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर साढ़े 22 घंटे और ग्रामीण अंचलों में 18 घंटे बिजली देने का दम भर रही है। वहीं धरातल पर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सरकार के इन दावों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विद्युत आपूर्ति ठप रहने के कारण इस भीषण गर्मी में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही अघोषित कटौती से लोगों का घरों में बैठना दूभर है ही, साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी ठप होने की कगार पर पहुंच गई हैं। पानी की किल्लत और रात की नींद हराम होने से स्थानीय नागरिकों में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ बिजली न रहने से खेती-किसानी और रोजमर्रा के काम पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।इस पूरी अव्यवस्था के बीच कटगर विद्युत उपकेंद्र की कार्यप्रणाली सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी स्वयं को आलाधिकारियों से कम नहीं समझते। बिजली गुल होने पर जब परेशान उपभोक्ता जानकारी लेने के लिए फोन करते हैं, तो कर्मचारी फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझते।