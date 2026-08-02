Raebareli News: आश्रम में पहुंचकर किया श्रमदान
Raebareli News: रायबरेली में औघड़ भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम की सफाई सेवादारों द्वारा की गई। इस प्रक्रिया में विनोद जायसवाल, प्रशांत मणि सिंह, गोलू, विवेक सिंह राठौर, विकास शुक्ला एडवोकेट और मनीष शर्मा एडवोकेट सहित कई लोगों ने भाग लिया। यह कार्य आश्रम की स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है।
Raebareli News: रायबरेली। श्री सर्वेश्वरी समूह, औघड़ भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम सई नदी तट, औघड़ आश्रम में सेवादारों के द्वारा आश्रम में परिसर की सफाई की है। जिसमें विनोद जायसवाल, प्रशांत मणि सिंह, गोलू, विवेक सिंह राठौर, विकास शुक्ला एडवोकेट, मनीष शर्मा एडवोकेट, गोविंद सिंह एडवोकेट आदि लोगों ने सहभाग किया।
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