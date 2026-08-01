Raebareli News: डलमऊ में पत्नी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की,घर के अंदर शव दफन किया, बदबू आने के बाद

Raebareli News: ​डलमऊ (रायबरेली) संवाददाता। रायबरेली में ​डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे रजऊ गांव में अवैध संबंधों के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पति-पत्नी ने मिलकर अपने ही घर में रह रहे प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, साक्ष्य छिपाने के मकसद से दोनों ने शव को घर के ही एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब दो दिन बाद कमरे से असहनीय दुर्गंध आने लगी। पकड़े जाने के डर से घबराई महिला ने खुद ग्राम प्रधान को इस पूरी खौफनाक साजिश की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरे रजऊ मजरे डलमऊ निवासी रीता की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे कोर चंदामऊ में हुई थी। पिछले चार वर्षों से रीता का पति अपनी पत्नी के साथ ससुराल (पूरे रजऊ) में ही रह रहा था। इसी दौरान रीता के अवैध संबंध डलमऊ थाना क्षेत्र के पूरे बाबा मजरे कठगर निवासी युवक से हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि प्रेमी भी पति-पत्नी के साथ उसी घर में रहने लगा था। ​बताया जा रहा है कि बीते 29 जुलाई की रात को किसी बात को लेकर पति, पत्नी और प्रेमी के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पति-पत्नी ने प्रेमी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक षड्यंत्र रच डाला। मध्य रात्रि में ही दोनों ने मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी और बिना किसी को भनक लगे शव को कमरे के अंदर ही गड्ढा खोदकर गाड़ दिया।​हत्या के बाद दोनों सामान्य रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन दो दिन बीतने के बाद शव सड़ने लगा और कमरे से तेज दुर्गन्ध आने लगी। बदबू घर से बाहर फैलने पर पत्नी को भंडाफोड़ होने का डर सताने लगा। आखिरकार घबराकर उसने बीती रात पूरे मामले की जानकारी ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान ने बिना देरी किए डलमऊ पुलिस को घटना से अवगत कराया। ​सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कमरे की खुदाई करवाकर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।