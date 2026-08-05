Raebareli News: जाम में फंसे एसडीएम का चढ़ा पारा, पुलिस कर्मियों को लगाई फटकार

Raebareli News: गुरूबख्शगंज चौराहे पर जाम में फंसे एसडीएम ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्डों को खरी-खोटी सुनाई। होमगार्ड पुलिस बूथ में आराम कर रहे थे, जिस पर एसडीएम नाराज हुए और तुरंत ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Raebareli News: रायबरेली,संवाददाता। कस्बे के गुरूबख्शगंज चौराहे पर बुधवार को लगे जाम के बीच एसडीएम लालगंल की गाड़ी फंस गई। जाम में फंसे एसडीएम की गाड़ी हूटर बजाती रही और चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड पास में स्थिति बूथ पर आराम फरमाते रहे। काफी देर तक जाम में फंसे एसडीएम का पारा चढ़ गया। गाड़ी से उतरे एसडीएम पुलिस बूथ की ओर गए तो वहीं होमगार्ड मौजूद मिले। इस पर एसडीएम ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्डो को जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों को एसडीएम का व्यवहार खराब भी लगा कि आज जाम में फंसे तो एहसास हुआ। बाकी दिनभर आम लोग जाम में फंसकर हलाकान होते है, तो जिम्मेदारों के कान में जू तक नहीं रेंगती।

होमगार्ड की लापरवाही कस्बे के गुरूबख्शगंज चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था की उस समय पोल खुल गई, जब जाम में फंसे एसडीएम राजेश कुमार श्रीवास्तव खुद अपनी गाड़ी से उतरकर पुलिस बूथ पहुंच गए। चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए लगाए गए होमगार्ड पुलिस बूथ के अंदर आराम करते मिले। एसडीएम ने दोनों होमगार्डों को जमकर फटकार लगाई और ड्यूटी के दौरान बूथ के अंदर बैठने पर नाराजगी जताई।

यातायात व्यवस्था की अव्यवस्था बताया गया कि गुरुवार को गुरूबख्शगंज चौराहे पर वाहनों की भीड़ के कारण जाम की स्थिति बनी हुई थी। इसी दौरान एसडीएम राजेश कुमार श्रीवास्तव की गाड़ी भी जाम में फंस गई। उन्होंने गाड़ी से उतरकर स्थिति देखी तो चौराहे पर यातायात संभालने के लिए तैनात होमगार्ड पुलिस बूथ के अंदर बैठे नजर आए। एसडीएम सीधे बूथ में पहुंचे और दोनों से पूछा कि चौराहे पर जाम लगा है और लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में आप लोग यहां क्यों बैठे हैं। इस पर होमगार्डों ने पानी पीने के लिए बूथ में आने की बात कही। जवाब सुनकर एसडीएम ने दोनों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल चौराहे पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एसडीएम द्वारा ट्रैफिक कर्मियों की क्लास लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद कस्बे की यातायात व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।