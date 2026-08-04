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Raebareli News: अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो, चालक सुरक्षित बचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार में कानपुर से प्रतापगढ़ जा रही स्कॉर्पियो मंगलवार को ननकू पुरवा गांव के पास पलट गई। चालक रमेश चंद्र सरोज वाहन में फंस गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

Raebareli News: अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो, चालक सुरक्षित बचा

Raebareli News: ऊंचाहार। कानपुर से प्रतापगढ़ जा रही एक स्कॉर्पियो मंगलवार को कोतवाली क्षेत्र के ननकू पुरवा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चालक रमेश चंद्र सरोज, निवासी सगरा सुंदरपुर (प्रतापगढ़), वाहन के अंदर फंस गए। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

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