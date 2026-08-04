Raebareli News: अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो, चालक सुरक्षित बचा
Raebareli News: ऊंचाहार में कानपुर से प्रतापगढ़ जा रही स्कॉर्पियो मंगलवार को ननकू पुरवा गांव के पास पलट गई। चालक रमेश चंद्र सरोज वाहन में फंस गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
Raebareli News: ऊंचाहार। कानपुर से प्रतापगढ़ जा रही एक स्कॉर्पियो मंगलवार को कोतवाली क्षेत्र के ननकू पुरवा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चालक रमेश चंद्र सरोज, निवासी सगरा सुंदरपुर (प्रतापगढ़), वाहन के अंदर फंस गए। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।