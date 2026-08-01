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Raebareli News: अधिवक्ताओं के हितों से समझौता नहीं:सुरेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश यादव को सम्मानित किया। सुरेश यादव ने कहा कि वे अधिवक्ताओं के हित में संविधान के दायरे में सभी संभव कार्रवाई करेंगे और उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे।

Raebareli News: अधिवक्ताओं के हितों से समझौता नहीं:सुरेश

Raebareli News: रायबरेली। सेंट्रल बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष सुरेश यादव को सम्मानित करने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्ष सुरेश चन्द्र यादव ने कहा कि संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अधिवक्ताओं के हित में जो भी सम्भव होगा करूंगा। उनके हितों से कभी समझौता नहीं करूंगा।

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