Raebareli News: सड़क बनवाने की मांग की

Raebareli News: सड़क बनवाने की मांग की
Raebareli News: ऊंचाहार के बस स्टॉप से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क खराब हालत में है। स्टेशन के पास नाली का पानी सड़क पर भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण लोगों ने जिला पंचायत सदस्य शैलेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।
Raebareli News: ऊंचाहार। कस्बे के बस स्टॉप से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली रोड अर्से से खराब चल रही है। स्टेशन के पास दुकानदारों के घर के पास नाली का पानी सड़क पर भर गया है। इससे लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत न होने के कारण बुधवार को दर्जनों लोगों ने जिला पंचायत सदस्य शैलेन्द्र गुप्ता की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए सड़क बनवाने की मांग की है।
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