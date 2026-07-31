Raebareli News: सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों को दी गई विदाई
Raebareli News: रायबरेली में, सेवानिवृत्त दरोगा शिवबालक वर्मा और अन्य अधिकारियों को एसपी रवि कुमार द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर, एसपी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
Raebareli News: रायबरेली। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए दरोगा शिवबालक वर्मा, बृजेश कुमार तिवारी, राजेश कुमार, रामचन्द्र सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, सुखलाल सिंह, कामता प्रसाद, दीप सिंह, अनिल कुमार विश्वकर्मा, ओम प्रकाश, अंसार खां के सेवानिवृत्त होने पर एसपी रवि कुमार ने उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
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