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Raebareli News: सड़क खराब होने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: महराजगंज के संतोषपुर मजरे जनई गांव में ग्रामीणों ने कीचड़ और गंदे पानी से भरे रास्ते के खिलाफ प्रशासन और ग्राम प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। विद्यालय जाने वाले बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क बनाने और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।

Raebareli News: सड़क खराब होने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Raebareli News: महराजगंज संवाददाता । क्षेत्र के संतोषपुर मजरे जनई गांव में भी लोग कीचड युक्त बदबूदार मार्ग से निकलने को विवश है। विद्यालय जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर वर्षों से भरे पानी को लेकर कई बार विकास खंड कार्यालय सहित तहसील दिवसों के चक्कर ग्रामीणों ने लगाए लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिला। वहीं बुधवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन सहित ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संतोषपुर मजरे जनई गांव की मुख्य सड़क पर कई वर्षों से पानी भरा हुआ है। बरसात में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। कीचड़ और गंदे पानी के कारण स्कूली बच्चों और आम ग्रामीणों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बच्चे एवं शिक्षक स्कूल जाने के लिए मजबूरन गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क बनवाकर जलनिकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

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