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Raebareli News: वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम को नियमित प्रशिक्षण आवश्यक: अमिता जैन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: राही संवाददाता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली के सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग ने सामुदायिक चिकित्सा एवं

Raebareli News: वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम को नियमित प्रशिक्षण आवश्यक: अमिता जैन

Raebareli News: राही संवाददाता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली के सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग ने सामुदायिक चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मंगलवार को 'वायरल हेपेटाइटिस' विषय पर सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मियों को हेपेटाइटिस बी और सी की रोकथाम, जांच, उपचार तथा संक्रमण नियंत्रण से जुड़े नवीनतम वैज्ञानिक तथ्यों और दिशा-निर्देशों से अवगत कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ सूक्ष्मजीवविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. शेफाली गुप्ता के स्वागत संबोधन से हुआ। इसके बाद एम्स रायबरेली की कार्यकारी निदेशक डॉ. अमिता जैन ने उद्घाटन करते हुए कहा कि वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन के लिए प्रभावी रोकथाम रणनीतियों के साथ स्वास्थ्यकर्मियों का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है।

वैज्ञानिक सत्रों में डॉ. अमिता जैन ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) की प्रगति और चुनौतियों पर व्याख्यान दिया। वहीं, नीडल-स्टिक इंजरी से प्रभावित एक स्वास्थ्यकर्मी ने अपने अनुभव साझा करते हुए व्यावसायिक सुरक्षा और समय पर पोस्ट-एक्सपोज़र प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डीन (अकादमिक) डॉ. नीरज कुमारी और अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीरज कुमार श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। उन्होंने वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम, समय पर निदान, प्रभावी उपचार और संक्रमण नियंत्रण में स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। विशेषज्ञ वक्ताओं में डॉ. सौरभ पॉल ने रक्तजनित हेपेटाइटिस के महामारी विज्ञान और रोग भार, डॉ. स्वेता सिंह ने हेपेटाइटिस बी एवं सी के प्रयोगशाला निदान की आधुनिक तकनीकों, डॉ. निधि भटनागर ने निदान की नवीनतम प्रगति, डॉ. मनु शर्मा ने रोगजनन एवं उपचार, जबकि डॉ. मुकेश शुक्ला ने पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस और संक्रमण की रोकथाम पर जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन डॉ. स्वेता सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

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