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Raebareli News: कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का ऊंचाहार में स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली में एआईसीसी अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पाल गौतम का स्वागत किया गया। यह स्वागत प्रयागराज से लखनऊ जाते समय विधानसभा ऊंचाहार के कबीरगंज चौराहे पर हुआ। पूर्व प्रत्याशी अतुल सिंह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की और माल्यार्पण किया।

Raebareli News: कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का ऊंचाहार में स्वागत

Raebareli News: रायबरेली। एआईसीसी अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम का प्रयागराज से लखनऊ जाते समय विधानसभा ऊंचाहार के कबीरगंज चौराहे पर स्वागत किया गया। पूर्व प्रत्याशी अतुल सिंह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भेंट की। माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

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