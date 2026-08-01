Raebareli News: स्कूल में बच्चों ने उठाया रेनी डे का आनंद
Raebareli News: रायबरेली के बीएसएस पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा दो के बच्चों ने प्राकृतिक कृत्रिम बारिश का आनंद लिया। बारिश के गीतों पर नृत्य किया और अपने तरीके से बारिश की कविताओं का प्रस्तुत किया। इस धूमधाम के साथ 'रेनी डे' मनाया गया।
Raebareli News: रायबरेली। शहर के बीएसएस पब्लिक स्कूल में कक्षा नर्सरी से कक्षा दो के नन्हें-मुन्ने बच्चों द्वारा प्राकृतिक कृत्रिम बारिश का आनंद लेते हुए रेनी डे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार के बारिश के गीतों में नृत्य किया वहीं छोटे-छोटे बच्चों द्वारा बारिश की कविताओं को बड़े ही मोहक तरीके से प्रस्तुत किया गया।
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