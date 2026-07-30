Raebareli News: चोरी के केबिल के साथ एक गिरफ्तार
Raebareli News: रायबरेली पुलिस ने चोरी किए गए केबिल के साथ संजय पासी को गिरफ्तार किया है। वह हरचंदपुर थाने के हिलगी गांव का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान बरामद करते हुए उसे जेल भेज दिया।
Raebareli News: रायबरेली। शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी के केबिल के साथ संजय पासी पुत्र स्व. जगजीवन राम निवासी हिलगी थाना हरचंदपुर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर के पास से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद करते हुए उसे जेल भेज दिया।
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