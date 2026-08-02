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Raebareli News: वांछित को पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली की जगतपुर थाने की पुलिस ने वांछित मनजीत मौर्य को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया।

Raebareli News: वांछित को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Raebareli News: रायबरेली। जगतपुर थाने की पुलिस ने फरार चल रहे वांछित मनजीत मौर्य पुत्र रामकिशुन निवासी पूरे बीर मजरे कल्याणपुर सुरजई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर कर दिया गया।

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