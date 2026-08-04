Raebareli News: 40 लीटर कच्ची शराब बरामद, दो पर केस
Raebareli News: रायबरेली में विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक प्रशांत कुमार ने अपनी टीम के साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। राही ग्रामसभा और गुरुबक्सगंज क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के अड्डों की तलाश करते हुए 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
Raebareli News: रायबरेली। विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-एक में प्रशांत कुमार ने अपनी टीम के साथ कई स्थानों पर दबिश दी। राही ग्राम सभा और गुरुबक्सगंज क्षेत्र के कोरिहर में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों व संदिग्ध घरों की तलाशी ली गई। इसमें 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। दो के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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