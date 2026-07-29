Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Raebareli News: जागरुकता के लिए चलाया गया अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

Raebareli News: रायबरेली में पुलिस विभाग साइबर क्राइम की घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस की टीम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में जाकर लोगों को साइबर क्राइम से कैसे बचें, इसके उपाय बता रही है। यह अभियान أسبوعिक रूप से थानावार चलाया जा रहा है।

Raebareli News: जागरुकता के लिए चलाया गया अभियान

Raebareli News: रायबरेली,संवाददाता। बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग की ओर से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस विभाग की टीम के द्वारा स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बीच प्रमुख बाजारों में पहुंचकर लोगों को साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए जा रहे है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं को देखते हुए सप्ताह में थानावार एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्कूल, कॉलेज के साथ कोचिंग संस्थान व अन्य स्थानों पर साइबर थाने की टीम पहुंचकर लोगों को साइबर क्राइम से बचने के उपाए के बारे में जागरुक कर रही है।

ये भी पढ़ें:Orai News: साइबर सुरक्षा व एंटी रोमियो की जानकारी देकर किया जागरूक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Cyber Crime Raebareli News Raebareli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।