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Raebareli News: एसपी ने परखी पुलिस लाइन की व्यवस्थाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने शुक्रवार को परेड के बाद पुलिस कर्मियों की सलामी ली। उन्होंने विभागीय अभिलेखों को खंगाला और पुलिस लाइन में कैंटीन की व्यवस्थाओं की भी जांच की। खामियों मिलने पर उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।

Raebareli News: एसपी ने परखी पुलिस लाइन की व्यवस्थाएं

Raebareli News: रायबरेली। शुक्रवार को परेड के बाद पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जहां पुलिस कर्मियों की सलामी ली तो वहीं इसके बाद विभाग के अभिलेखों को भी खंगाला। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन में स्थिति कैंटीन की भी व्यवस्थाएं परखी। जहां खामियां मिली उन्हें दुरूस्त किए जाने के निर्देश दिए है।

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