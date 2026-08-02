Raebareli News: गैंगेस्टर के वांछित को किया गिरफ्तार
Raebareli News: रायबरेली पुलिस ने गैंगेस्टर कुवरजीत पटेल को गिरफ्तार किया है। वह बालेपुर निवासी है और फरार वांछित था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की और उसे न्यायालय में पेश कर दिया।
Raebareli News: रायबरेली। जगतपुर थाने की पुलिस ने गैंगेस्टर के फरार वांछित कुवरजीत पटेल पुत्र रघुनन्दन पटेल निवासी बालेपुर पोस्ट सनही थाना भदोखर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए वांछित से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में हाजिर कर दिया।
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