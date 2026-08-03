Raebareli News: महिला अस्पताल में वाहन पार्किंग ना होने से समस्या
Raebareli News: रायबरेली के जिला महिला चिकित्सालय के बाहर पार्किंग की कमी से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रसूताओं को अस्पताल लाने वाली एम्बुलेंस के सड़क पर खड़े रहने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा गार्डो ने पार्किंग व्यवस्था की मांग की है।
Raebareli News: रायबरेली। जिला महिला चिकित्सालय के बाहर वाहनों की पार्किंग ना होने से दिनभर जाम की समस्या बनी रहती है। सबसे बड़ी समस्या प्रसूताओ को अस्पताल लेकर आने वाली एम्बुलेंस सड़क पर ही खड़ी रहती है। इससे जहां प्रसूताओं को परेशानी उठानी पड़ती है तो वहीं दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसे लेकर सुरक्षा गार्डो ने पार्किग व्यवस्था कराए जाने की मांग की।
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