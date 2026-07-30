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Raebareli News: योजनाओं के लिए पांच अगस्त तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली में मछली पालन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर पांच अगस्त किया गया है। अब आवेदक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इरफानुल्लाह खान ने बताया कि पहले यह तिथि 31 अगस्त थी। लाभार्थियों को समय पर आवेदन करना चाहिए।

Raebareli News: योजनाओं के लिए पांच अगस्त तक करें आवेदन

Raebareli News: रायबरेली। मछली पालन से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पांच अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदक विभागीय पोर्टल पर इसको लेकर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इरफानुल्लाह खान ने बताया कि अंतिम तिथि 31 अगस्त थी जिसे बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी गयी है। जो लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हों वे समय रहते आवेदन कर दें।

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