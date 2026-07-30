Raebareli News: गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से कार्य कराएं पूरा : डीएम
Raebareli News: रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने अवध केसरी राना बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति में निर्माणाधीन सभागार और पुस्तकालय का निरीक्षण किया। परियोजना के पहले चरण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है और सभागार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी तैयार हैं।
Raebareli News: रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने अवध केसरी राना बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति में निर्माणाधीन सभागार एवं पुस्तकालय का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति को देखा। निरीक्षण के दौरान परियोजना के फेज-1 का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण पाया गया। सभागार में लाइट, साउंड सिस्टम समेत अन्य आवश्यक कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं।
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