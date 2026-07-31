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Raebareli News: जहरीला पदार्थ खाने से महिला की बिगड़ी हालत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: लालगंज की प्रीती यादव (30) ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

Raebareli News: जहरीला पदार्थ खाने से महिला की बिगड़ी हालत

Raebareli News: लालगंज। क्षेत्र के सुबानबेग का पुरवा निवासी प्रीती यादव (30) पत्नी मनोज कुमार ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले गए। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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