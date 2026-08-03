Raebareli News: वाहन चेकिंग में काटे गए चालान
Raebareli News: रायबरेली में सोमवार को गुरूबख्शगंज थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध बाइक सवारों की आईडी की जांच की गई, उसके बाद ऑनलाइन चालान काटे गए।
Raebareli News: रायबरेली। सोमवार को गुरूबख्शगंज थाने की पुलिस की ओर से चलाए गए वाहन चेकिंग में वाहनों के ऑन लाइन चालान काटे गए। इस दौरान संदिग्ध बाइक सवारों की आईडी की जांच के बाद ही उन्हें आगे भेजा गया।
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