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Raebareli News: डीजे संचालकों को पुलिस ने दिए आवश्यक निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जगतपुर थाने में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी वागीश मिश्रा ने संचालकों को ध्वनि स्तर निर्धारित करने और भड़काऊ या आपत्तिजनक गीतों के प्रसारण पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

Raebareli News: डीजे संचालकों को पुलिस ने दिए आवश्यक निर्देश

Raebareli News: जगतपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जगतपुर थाने में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी वागीश मिश्रा ने संचालकों को निर्धारित ध्वनि स्तर पर डीजे बजाने तथा किसी भी भड़काऊ या आपत्तिजनक गीत का प्रसारण न करने के निर्देश दिए।

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