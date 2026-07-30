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Raebareli News: अलग-अलग मामलों में नौ लोग गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली की डलमऊ कोतवाली पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हरीलाल, रामविलास, नीरज कुमार, राजू, प्रमोद कुमार, प्रेमशंकर, कमलेश, रामेन्द्र और श्रीराम शामिल हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

Raebareli News: अलग-अलग मामलों में नौ लोग गिरफ्तार

Raebareli News: रायबरेली। डलमऊ कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग मामलों में फरार नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हरीलाल, रामविलास, नीरज कुमार, राजू, प्रमोद कुमार, प्रेमशंकर, कमलेश, रामेन्द्र, श्रीराम निवासी पूरे भागू कोतवाली डलमऊ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय में हाजिर कर दिया।

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