Raebareli News: कोर्ट के आदेश पर सात लोगों पर केस दर्ज
Raebareli News: महाराजगंज के चंदापुर थाना क्षेत्र के दौतरा गांव में हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित बाबादीन पासी ने न्यायालय में पार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Raebareli News: महाराजगंज। चंदापुर थाना क्षेत्र के ककरहिया मजरे दौतरा गांव में हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित बाबादीन पासी ने न्यायालय में पार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
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