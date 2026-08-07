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Raebareli News: अंतर्जनपदीय बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: पुलिस ने रायबरेली के मिल एरिया में एक अंतरजंनपदीय गिरोह का सामना किया, जिसमें दो बदमाश घायल हुए। पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया और चोरी किए गए जेवरात, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। घायलों को अस्पताल भेजा गया, और शेष को जेल भेजा गया।

Raebareli News: अंतर्जनपदीय बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, पांच गिरफ्तार

Raebareli News: मिल एरिया थाने की पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम भी रही शामिल बीती छह अगस्त की रात पांच सर्राफा दुकानों में चोरी की घटना को दिया था अंजाम

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पुलिस की मुठभेड़

रायबरेली संवाददाता। बीते गुरुवार देर रात मिल एरिया थाने की पुलिस टीम के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम की अंतर्जनपदीय बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी करके पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के पास से पुलिस ने चोरी किए गए जेवरातों को बरामद कर लिए हैं। साथ में अवैध असलहा और एक कार के साथ कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस टीम ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अन्य पकड़े गए बदमाशों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया।

चोरी की घटनाएँ

थाना मिल एरिया क्षेत्र के तकिया चौराहा स्थित सर्राफा की पांच दुकानों में अंतर्जनपदीय गिरोह चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही थी। बीते गुरुवार की देर रात थाना प्रभारी संजय और एसओजी प्रभारी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बदमाशों के द्वारा चोरी िकए गए माल का बंटवारा किया जा रहा है।

पुलिस द्वारा घेराबंदी

पुलिस टीम ने क्षेत्र के लोनियन का पुरवा शारदा नहर पुल के पास घेराबंदी करते हुए बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस से घिरता देखकर बदमाशों द्वारा अवैध असलहा से फायर करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में शिवकुमार पुत्र बाबूलाल के दाहिने पैर व बबलू पुत्र भुलई निवासी पेन्दरई थाना महोली जनपद सीतापुर के बांए पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। इसके अलावा राकेश उर्फ छोटे पुत्र भुलईलाल निवासी तेंदुआ थाना मितौली जनपद लखीमपुर, लवकुश पुत्र हिमाचल निवासी लोनियन का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर और सागर वर्मा पुत्र रघुनंदन प्रसाद निवासी लालपुर सिकडिहा थाना महोली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अंतर्जनपदीय बदमाशों के गिरोह के पास से पुलिस टीम ने चोरी किए गए जेवरात व अन्य सामान को बरामद कर लिया। पुलिस टीम में गिरोह से पूछताछ की तो इसमें अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का भी सामान बरामद हुआ है। उक्त गिरोह के खिलाफ मोहनगंज थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज पाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मिल एरिया थाना क्षेत्र में एक साथ पांच सराफा दुकानों में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया गया। गिरोह में पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, बाकी से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुलिस ने कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया?
पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया।
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