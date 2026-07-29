Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Raebareli News: नशीला पदार्थ के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

Raebareli News: रायबरेली में पुलिस ने भोला गिरी को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का संबंध गोसाई कुटी से है। पूछताछ के बाद, उसे जेल भेज दिया गया।

Raebareli News: नशीला पदार्थ के साथ एक गिरफ्तार

Raebareli News: रायबरेली। गुरुबख्शगंजज थाने की पुलिस ने नशीला पदार्थ के साथ भोला गिरी पुत्र रामकुमार निवासी गोसाई कुटी मजरे मलिकमऊ चौबारा थाना गुरुबख्शगंज को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Raebareli News Raebareli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।