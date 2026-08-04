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Raebareli News: चोरी का अनाज और टुल्लू पंप बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार में पुलिस ने महेशीपुर गांव के निवासी बुल्ला उर्फ रोशनलाल और किशुन उर्फ रामकिशुन को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी का आठ बोरी अनाज और एक टुल्लू पंप बरामद हुआ। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया।

Raebareli News: चोरी का अनाज और टुल्लू पंप बरामद

Raebareli News: ऊंचाहार। मंगलवार को पुलिस ने महेशीपुर गांव निवासी बुल्ला उर्फ रोशनलाल और किशुन उर्फ रामकिशुन को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की आठ बोरी अनाज तथा एक टुल्लू पंप बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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