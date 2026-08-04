Raebareli News: एनटीपीसी की चहारदीवारी लोनिवि की जमीन पर पाई गई

Raebareli News: ऊंचाहार संवाददाता। एनटीपीसी द्वारा ऊंचाहार सलोन मार्ग के फुटपाथ पर किए का रहे दीवार के निर्माण मामले में मंगलवार को लोक निर्माण विभाग ने नाप कराई है। जिसमें एनटीपीसी की बाउंड्री तक लोक निर्माण विभाग की जमीन पर पाई गई। साथ ही एनटीपीसी का निर्माण सड़क की जमीन पर पाया गया है। एनटीपीसी द्वारा ऊंचाहार सलोन मार्ग पर अपनी बाउंड्री से बाहर सड़क की फुटपाथ पर दीवार खड़ी करके निर्माण कराया जा रहा है। जिसको लेकर आसपास के लोगों ने आक्रोश जताते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया था। लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर निर्माण हो जाने से पैदल, साइकिल, बाइक से आवागमन में दिक्कत होगी और स्कूल आने जाने वाले बच्चे हादसे का शिकार होंगे।

इस बारे ने एनटीपीसी प्रबंधक ने भी जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि उनका निर्माण जिला प्रशासन के साथ हुई बातचीत के अनुसार चल रहा है। इस निर्माण का उद्देश्य फुटपाथ को सुरक्षित करना और सड़क के किनारे कूड़ा एकत्र न हो, इसकी व्यवस्था करना है।इस बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मामले में अपने कर्मचारी मोसिम द्वारा मौके की नाप कराई गई। जिसके अनुसार सड़क के मध्य से दोनों ओर 60 फिट लोक निर्माण विभाग की जमीन है। नाप में सड़क के मध्य से एनटीपीसी की बाउंड्री 60 फिट पर पाई गई। बताया गया कि एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा निर्माण लोक निर्माण विभाग की जमीन पर है। उधर इस बारे में एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक पंकज कुमार ने बताया कि निर्माण फुटपाथ को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। एनटीपीसी के गेट के आसपास दुकानदार यहां पर गंदगी और कूड़ा फेंक देते है। जिससे दुर्गंध निकलती है। यहां कूड़ा न फेंके इसलिए निर्माण किया जा रहा है।