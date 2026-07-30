Raebareli News: दो नवजात शिशुओं की मौत के मामले में डॉक्टर को मिली नोटिस
Raebareli News: शिवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद 24 घंटे के अंदर दो नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इसके चलते अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने लापरवाही के लिए पूर्व अधीक्षक को नोटिस दिया और स्पष्टीकरण मांगा गया, अन्य डॉक्टरों में भी हड़कंप मच गया है।
Raebareli News: शिवगढ़,संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के लिए आई प्रसूताओं के प्रसव के बाद महज 24 घंटे के अंदर नवजात शिशुओं की मौत हो गई। महत 24 घंटे के अंदर दो-दो नवजात बच्चों की मौत से अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं शिशुओं की मौत के बाद अधीक्षक ने इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात पूर्व अधीक्षक को नोटिस को देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। समय से जवाब न मिलने वाले पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे अस्पताल के डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डाक्टर संजीव कुमार शुक्ल ने पूर्व चिकित्साधिकारी प्रेम शरण को नोटिस देकर कहा है कि बीती 27 और 28 जुलाई को आपकी इमरजेंसी ड्यूटी थी।
इसमें बीती 27 जुलाई दिन सोमवार की देर शाम और 28 की सुबह दो प्रसूता आईं जिन्हें स्टाफ नर्स पूनम ने भर्ती कर प्रसव करवाया। इसमें एक नवजात की हालत बिगड़ गई। इस पर स्टाफ नर्स व फार्मासिस्ट अनुपम शुक्ल ने डॉक्टर को कई बार बुलाया, लेकिन डॉक्टर नवजात का इलाज करने के लिए नहीं गए। वह अस्पताल के कक्ष संख्या तीन में बैठे रहे और नवजात की मौत हो गई। वहीं 28 की सुबह भी एक प्रसव हुआ। इसमें एक मृत बच्चे का जन्म हुआ दोनो मामलों में डॉक्टर के द्वारा लापरवाही बरती गई। डॉक्टर की लापरवाही के चलते दो-दो शिशुओं की मौत होने की लापरवाही मानते हुए अधीक्षक ने नोटिस दी। सीएचसी अधीक्षक संजीव कुमार शुक्ला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व अधीक्षक व अन्य लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। समय से जवाब ना मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अधीक्षक संजीव शुक्ला ने बताया कि प्रसव के बाद दो-दो शिशुओं की मौत होने पर अस्पताल के डॉक्टर व अन्य लोगों की लापरवाही सामने आई है। सभी के खिलाफ नोटिस जारी करके दो दिन में स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गय ा है। वहीं डॉक्टर को नोटिस मिलते ही लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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