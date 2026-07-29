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Raebareli News: नशे में छत से गिरकर अधेड़ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: लालगंज में रहने वाले नरेंद्र बाबू उर्फ लाला नेता शनिवार रात शराब पीते समय छत से गिर गए। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए सीएचसी लाया गया। उनकी हालत नाजुक होने पर चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

Raebareli News: नशे में छत से गिरकर अधेड़ घायल

Raebareli News: लालगंज। कस्बे के महेश नगर निवासी नरेंद्र बाबू उर्फ लाला नेता (55) पुत्र बृह्मादीन शनिवार रात शराब के नशे में छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर उसे डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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