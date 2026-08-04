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Raebareli News: 11 हजार लाइन के पोल पर गिरी आकाशीय बिजली, मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: बछरावां के लालखेड़ा मजरे जीगो गांव में मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से विद्युत लाइन के पोल में धमाका हुआ। सीसीटीवी में कैद इस घटना से ग्रामीण सहम गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू किया है।

Raebareli News: 11 हजार लाइन के पोल पर गिरी आकाशीय बिजली, मचा हड़कंप

Raebareli News: बछरावां संवाददाता। क्षेत्र के लालखेड़ा मजरे जीगो गांव में मंगलवार की भोर करीब पांच बजे बारिश के दौरान 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन के पोल पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। तेज धमाके के साथ बिजली गिरने से घटनास्थल कुछ क्षण के लिए तेज रोशनी से जगमगा उठा। बिजली गिरने का पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आकाशीय बिजली गिरने के बाद हुए जोरदार धमाके से आसपास के ग्रामीण सहम गए और इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार बारिश के बीच अचानक हुई तेज रोशनी और धमाके से लोग घरों से बाहर निकल आए।

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गनीमत रही कि घटना के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। आकाशीय बिजली गिरने से विद्युत लाइन में खराबी आ गई। सूचना मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया है। विभागीय कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त लाइन और उपकरणों की जांच शुरू कर दी है । घटना के बाद ग्रामीणों में आकाशीय बिजली को लेकर दहशत बनी रही। एसडीओ संजीव कुमार ने बताया कि लाइन की मरम्मत कराई जा रही है।

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