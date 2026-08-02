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Raebareli News: कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रविवार को लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार द्वारा स्कूटी सवार दो छात्राएं घायल हो गईं। लखनऊ के अपर जिला जज ने मानवीयता का परिचय देते हुए उन्हें अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। गंभीर घायल छात्रा आकांक्षा को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।

Raebareli News: कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो घायल

Raebareli News: हरचंदपुर संवाददाता। लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की देर शाम कार से टकराकर स्कूटी सवार दो बालिकाएं घायल होकर मार्ग पर गिर पड़ी। पीछे से आ रहे लखनऊ के अपर जिला जज ने मानवता की मिशाल पेश की। उन्होंने अपने प्राइवेट वाहन से घायलों को सीएचसी पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल एक छात्र को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाने के पिंडरी सरगही गांव में रहने वाली छात्रा आकांक्षा सिंह (22) पुत्री मलखान सिंह अपनी सहेली शिखा सिंह (22) पुत्र देव बहादुर सिंह निवासी नरई थाना महराजगंज के साथ रायबरेली से वापस घर लौट रही थी।

श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय के समीप पीछे से आ रही तेज रफ्तार करने स्कूटी में टक्कर मार दी। जिससे दोनों छात्राएं घायल होकर मार्ग पर गिर पड़ी। उधर से गुजर रहें लखनऊ के अपर जिला जज ने मुकेश यादव निवासी पूरे कतिकन मजरे शोरा के साथ अपने निजी वाहन से दोनों घायलों को सीएचसी ले गए। डॉ. सचिन निगम ने घायल आकांक्षा सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल शिखा का इलाज चल रहा है। एसआई अनीश यादव ने बताया दुर्घटना में दो छात्राएं घायल हुईं है। कार को पकड़ लिया गया। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

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