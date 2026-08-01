Raebareli News: डीएम ने जिला कारागार का निरीक्षण किया
Raebareli News: रायबरेली में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने जेल की सुरक्षा, बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं और साफ-सफाई का गहन अवलोकन किया। इस दौरान जेल अधीक्षक प्रभात सिंह और जेलर हिमांशु रौतेला भी उपस्थित थे।
Raebareli News: रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागार की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा साफ-सफाई समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। जेल अधीक्षक प्रभात सिंह, जेलर हिमांशु रौतेला समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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