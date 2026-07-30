Raebareli News: निरीक्षण में 10 स्कूलों में कम मिली बच्चों की उपस्थिति
Raebareli News: रायबरेली में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 10 स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति नामांकन के मुकाबले बहुत कम थी। साफ-सफाई, पुस्तकालय के उपयोग और शिक्षण व्यवस्था में भी खामियां मिलीं। सभी स्कूलों को 3 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
Raebareli News: रायबरेली संवाददाता। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गुरुवार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में दस विद्यालयों में छात्र उपस्थिति नामांकन के सापेक्ष बेहद कम मिली। साथ ही साफ-सफाई, पुस्तकालय के उपयोग और शिक्षण व्यवस्था में भी खामियां मिलीं। इसमें लालगंज ब्लॉक में उच्च प्रावि सरेनी 69 में सिर्फ 27 छात्र रहे। प्रा वि हेसापुर 21 में 12 छात्र उपस्थित रहे। प्रावि झामपुर 20 में 6 छात्र उपस्थित रहे। प्रावि गुलालपुर में 35 में 13 छात्र उपस्थित रहे। कम्पोजिट धनीपुर 223 में 135 छात्र उपस्थित रहे। प्रा वि शाहपुर 15 में 7 छात्र उपस्थित, 2 शिक्षक एक ही कक्षा में मिला।
डलमऊ ब्लॉक में कम्पोजिट सराय बेरीहा खेड़ा 62 में 49 छात्र उपस्थित, रेमेडियल कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए। प्रावि पकरा में 61 में 31 छात्र मौजूद रहे। वहीं प्रावि साइबरा 67 में 55 छात्र मिले। प्रावि कटगर में 101 में 66 छात्र पाए गए। बीएसए ने सभी स्कूलों को तीन दिन के अंदर आख्या देने और उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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