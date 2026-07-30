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Raebareli News: अवैध नर्सिंग होम संचालकों को सीएमओ ने भेजी नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: शिवगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. संजीव कुमार शुक्ल ने सभी निजी चिकित्सालयों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। अवैध नर्सिंग होम में मरीजों से लूट हो रही है। इस संदर्भ में आवश्यक प्रमाण पत्रों को तीन दिनों में सौंपने का निर्देश दिया गया है।

Raebareli News: अवैध नर्सिंग होम संचालकों को सीएमओ ने भेजी नोटिस

Raebareli News: शिवगढ़,संवाददाता। मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ल ने क्षेत्र के सभी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/हॉस्पिटल/ क्लीनिक/ डाइग्नोसिक सेंटरो को नोटिस भेजी है। अधीक्षक की ओर से भेजी गई नोटिस में सभी से जवाब मांगा गया है। वहीं नोटिस मिलने के बाद क्षेत्र के अवैध नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ। कस्बे समेत आसपास चल रहे अवैध क्लीनिक संचालकों के द्वारा मरीजों को जांच व इलाज के नाम पर लूट रहे है। क्षेत्र में अवैध रुप से चल रहे नर्सिंग होम व जांच सेंटरों के मामले को अधीक्षक ने गंभीरता से लिया। सीएचसी अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे नर्सिंग होम के अभिलेख मांगे गए है।

नोटिस में संस्थान के कागजात मांगे गए है। इसमें अग्नि सुरक्षा उपकरण प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट आदि प्रमाण पत्र आदि लेकर तीन दिनों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

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