Raebareli News: फल दुकानदार ने पुलिस के सामने युवक को बीच चौराहे पीटा

Raebareli News: रायबरेली,संवाददाता। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थिति मंदिर के सामने फल दुकानदार ने बीच चौराहे एक ग्राहक को दौड़ा-दौड़ाकर जमकर पिटाई शुरु कर दी। जबकि चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी तमाशबीन खड़ी रही। फल दुकानदार के द्वारा पुलिस के सामने खुलेआम की गई दबंगई के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे फल दुकानदार के हौसले बुलंद है और आए दिन ग्राहकों के साथ मारपीट व गाली-गलौज करते है। दुकानदार की दबंगई का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे पर फल खरीदने को लेकर दुकानदार व युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी।

देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गई। फल दुकानदार ने बीच चौराहे पर युवक को दौड़ा-दौड़ाकर जमकर पीटा। इस दौरान चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मी तमाशबीन बने रहे। दुकानदारों की दबंगई के आगे पुलिस भी कार्रवाई करने से कतराती है। दुकानदार की दबंगई देखकर कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थे, इसके बावजूद दोनों युवक को पिटाई हो गई। सड़क पर हंगामे की स्थिति बनते देख आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया। मारपीट के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है। कोतवाली पुलिस प्रशासन का कहना है कि वायरल वीडियो और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल शिवशंकर सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है। लेकिन चौराहे पर बेहतरीब फल की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।