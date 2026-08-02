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Raebareli News: संदिग्ध हालात में मोर का शव मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रविवार को शिवगढ़ के मवैया मजरे पिण्डौली में वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। तेज नारायण वर्मा के खेत के पास मृत मोर मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई थी। पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मोर की मौत जंगली जानवरों के हमले से हुई थी।

Raebareli News: संदिग्ध हालात में मोर का शव मिला

Raebareli News: शिवगढ़ संवाददाता l थाना क्षेत्र के मवैया मजरे पिण्डौली गांव में रविवार को वन विभाग की टीम ने सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव का अन्तिम संस्कार किया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मवैया मजरे पिण्डौली में तेज नारायण वर्मा के खेत के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई थी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विवेक वर्मा की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस की मौजूदगी में वन विभाग की टीम ने मोर के शव को अपने कब्जे में ले लिया था। उसका पीएम कराने के बाद वन दरोगा रोशन पाल, बीट सिपाही श्याम बाबू वर्मा, राजू आदि लोगों ने मिलकर सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव का अन्तिम संस्कार किया।

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वन दरोगा रोशन पाल ने बताया कि पीएम रिपोर्ट में जंगली जानवरों के नोचने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत की पुष्टि हुई है सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया है।

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