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Raebareli News: अधिकारियों ने 24 नमूनों की जांच की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मलिकमऊ और आईटीआई के पास 06 प्रतिष्ठानों के 24 नमूनों की जांच की। दो नमूने खाद्य रंग की उपस्थिति के चलते मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। अधिकारियों ने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक भी किया।

Raebareli News: अधिकारियों ने 24 नमूनों की जांच की

Raebareli News: रायबरेली। सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुमांशु सचान व उदय राज मौर्य ने मलिकमऊ और आईटीआई के पास फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स सचल प्रयोगशाला के माध्यम से 06 प्रतिष्ठानों से 24 नमूनों की जांच की। दो नमूने खाद्य रंग की उपस्थिति के कारण मानक के अनुरूप नहीं मिले। वहीं लोगों को जागरूक भी किया गया।

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