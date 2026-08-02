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Raebareli News: दो सड़क हादसों में महिला समेत पांच घायल, दो जिला अस्पताल रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: लालगंज के कोतवाली क्षेत्र में दो सड़क हादसों में एक महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दो की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पहली टक्कर लालगंज-डलमऊ मार्ग पर और दूसरी टक्कर लालगंज-सेमरी मार्ग पर हुई।

Raebareli News: दो सड़क हादसों में महिला समेत पांच घायल, दो जिला अस्पताल रेफर

Raebareli News: लालगंज। कोतवाली क्षेत्र के अलग-अलग दो मार्गों पर हुए सड़क हादसों में महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पहली घटना लालगंज-डलमऊ मार्ग पर पूरे हरजू बहाई गांव के सामने हुई। यहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दतौली गांव निवासी सत्यम (28) पुत्र रामखेलावन और पूरे राना मजरे बहाई निवासी विपिन कुमार (19) पुत्र विजय बहादुर घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को सीएचसी लालगंज पहुंचाया गया।

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सत्यम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।दूसरी घटना लालगंज-सेमरी मार्ग पर सैंबसी गांव के सामने हुई। गणेश गोस्वामी (23) पुत्र प्रकाश गोस्वामी निवासी कुम्हारी, थाना पुरवा, उन्नाव बाइक से अपनी भाभी रोशनी (24) पत्नी दिनेश कुमार गोस्वामी और छह वर्षीय भतीजे अथर्व को चोरहिया मीठापुर थाना लालगंज छोड़ने जा रहे थे। बताया गया कि रोशनी सावन के त्योहार में अपने देवर के साथ मायके जा रही थीं। इसी दौरान आगे चल रही बाइक से गणेश की बाइक का कट लग गया और तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। पीछे से आ रहे कार सवार भगवंतनगर निवासी दिलीप यादव ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने गणेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सक गौरव पांडेय ने बताया कि सत्यम और गणेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है।

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