Raebareli News: सड़क हादसे में पिता-पुत्र घायल
Raebareli News: शिवगढ़ के भवानीगढ़ गांव में बाइक पर सवार एक बाप-बेटा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मवेशी बाइक के सामने आ गया, जिससे यह हादसा हुआ। शिवगढ़ थाना प्रभारी राजीव सिंह ने घायल दोनों को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
Raebareli News: शिवगढ़ संवाददाता। थाना क्षेत्र के शिवगढ़ बछरावा मार्ग पर स्थित भवानीगढ़ गांव में बाइक के सामने मवेशी आ जाने से बाइक सवार बाप बेटा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए l उधर से निकले शिवगढ़ थाना प्रभारी राजीव सिंह ने थाने की गाड़ी से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ पहुंचाया जहां एक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया वहीं दूसरे का इलाज किया गया । क्षेत्र के बैंती गांव निवासी जैनुल (45) बेटे फुरकान (17) के साथ गूढ़ा बाजार से घर लौट रहे थे कि भवानीगढ़ गांव के पास अचानक सामने मवेशी आ गया जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए l जिन्हें शिवगढ़ पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डा एनके शर्मा ने फुरकान (17)को जिला अस्पताल रेफर कर दिया
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