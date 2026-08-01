Raebareli News: शराब के नशे में बाप-बेटे का हाईवोल्टेज ड्रामा, वीडियो वायरल

Raebareli News: लालगंज (रायबरेली) संवाददाता। रायबरेली में कस्बे के स्टेशन रोड पर शराब के नशे में बाप-बेटे के बीच हुए हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों सड़क पर काफी देर तक हंगामा करते और एक-दूसरे से विवाद करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजा गुप्ता और उसका बेटा मगन गुप्ता शराब के नशे में सड़क पर आपस में उलझ गए। दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी और हंगामा चलता रहा, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाप-बेटे के बीच विवाद बढ़ने पर स्थिति काफी देर तक तनावपूर्ण बनी रही। इसी दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद कस्बे में इसकी चर्चा होने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर किसी तरह विवाद शांत कराया。