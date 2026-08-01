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Raebareli News: शराब के नशे में बाप-बेटे का हाईवोल्टेज ड्रामा, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: लालगंज (रायबरेली) में शराब के नशे में बाप-बेटे के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सड़क पर कहासुनी से शुरू हुआ और इसके बाद स्थानीय लोग जमा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को समाप्त कराया और मामले की जांच की जा रही है।

शराब के नशे में बाप-बेटे का हाईवोल्टेज ड्रामा, वीडियो वायरल
शराब के नशे में बाप-बेटे का हाईवोल्टेज ड्रामा, वीडियो वायरल

Raebareli News: लालगंज (रायबरेली) संवाददाता। रायबरेली में कस्बे के स्टेशन रोड पर शराब के नशे में बाप-बेटे के बीच हुए हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों सड़क पर काफी देर तक हंगामा करते और एक-दूसरे से विवाद करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजा गुप्ता और उसका बेटा मगन गुप्ता शराब के नशे में सड़क पर आपस में उलझ गए। दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी और हंगामा चलता रहा, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाप-बेटे के बीच विवाद बढ़ने पर स्थिति काफी देर तक तनावपूर्ण बनी रही। इसी दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद कस्बे में इसकी चर्चा होने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर किसी तरह विवाद शांत कराया。

पुलिस का बयान

कोतवाल पीके सिंह ने बताया कि स्टेशन रोड पर बाप-बेटे के बीच विवाद की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों को समझाकर मामला शांत करा दिया गया। वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

बाप-बेटे के बीच विवाद का कारण क्या था?
बाप-बेटे के बीच विवाद शराब के नशे में हुआ था।
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