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Raebareli News: भूमिधरी जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार के भिखनापुर गांव में जगदीश ने तहसीलदार को शिकायत पत्र दिया। उनका आरोप है कि विपक्षी उनकी भूमिधरी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने दीवानी न्यायालय में वाद दायर किया है और तहसीलदार ने जांच के आदेश दिए हैं। सभी निर्माण कार्यों को रोकने का आदेश दिया गया है।

Raebareli News: भूमिधरी जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप

Raebareli News: ऊंचाहार। क्षेत्र के भिखनापुर गांव निवासी जगदीश ने तहसीलदार को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप लगाया है कि उसकी भूमिधरी जमीन गाटा संख्या 176 मिल जुमला है। इसमें पीड़ित का करीब तीन साल पहले से कारखाना लगा है। उसी जमीन पर विपक्षी अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण शुरु कर दिया था। जिसको लेकर पीड़ित ने दीवानी न्यायालय में करीब बीते माह पहले वाद दायरा किया है। बावजूद विपक्षी बुधवार को सटरिंग का सामन गिरा दिया है और रात में स्लैब डालने की फिराक में है। तहसीलदार आकांक्षा दीक्षित ने बताया कि कानून-गो और पुलिस को मौके पर भेजकर जांच के बाद अग्रिम आदेश तक काम रोकने का आदेश दिया गया है।

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