Raebareli News: खेत में खाद डाल रहे किसान को सर्प ने डसा
Raebareli News: शिवगढ़ के बेड़ारू गांव में 45 वर्षीय किसान अवधेश कुमार अपने खेत में खाद डालते समय एक सर्प के डसने का शिकार हो गए। उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टर सौरभ सिंह ने इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया और बताया कि अब वह खतरे से बाहर हैं।
Raebareli News: शिवगढ़। क्षेत्र के बेड़ारू गांव के रहने वाले किसान अवधेश कुमार (45) पुत्र दुखी अपने खेत में खाद डाल रहे कि एक सर्प ने उनके पैर में डस लिया। आनन-फानन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सौरभ सिंह ने इलाज कर कुछ देर में घर भेज दिया। डॉ सौरभ सिंह ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर है।
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